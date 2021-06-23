В Докшицах ребенок застрял ногой в велосипеде, освободить мальчика смогли только спасатели

Зоя Машэка • 23/6/21 11:55 • Здароўе

22 июня в Докшицах спасателям пришлось оказывать помощь 7-летнему мальчику, у которого нога застряла между колесом и задней вилкой велосипеда.



К месту происшествия — на стадион на Спортивной улице райцентра — отправились спасатели. Ребенка они нашли плачущим у велосипеда, от которого он не мог освободиться.

Пожарные с помощью ручного аварийно-спасательного инструмента смогли вытащить ногу мальчика, после чего передали ребенка медикам «скорой» для осмотра. В госпитализации школьник не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

В Докшицы мальчик приехал из столицы. Когда он катался на велосипеде, за ним присматривала тетя, которая и вызвала спасателей, когда поняла, что самостоятельно освободить зажатую ногу ребенка не получится.