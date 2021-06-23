Надгробие обнаружили горожане на реконструируемой улице Гагарина

• 23/6/21 12:43 • Культура

На месте, где проводятся работы по реконструкции улицы Гагарина, жители Витебска обнаружили брошенное надгробие.
Могильная плита, которая валяется на улице Гагарина. Courtesy photo

Стандартный прямоугольник с надписью «Федоров Аким Никонович (1914-1978)» валяется на раскопанном участке улицы в районе дома №7. Выкопали ли это надгробие при земляных работах, или же оно попало на улицу с привозным грунтом — не ясно.

Могильная плита, которая валяется на улице Гагарина. Courtesy photo

На улице Гагарина работы подходят к завершению, по крайней мере, городские власти обещали завершить ее реконструкцию к началу «Славянского базара в Витебске».

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