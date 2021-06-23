Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС произошел локаут в ряде населенных пунктов Витебской и Могилевской областей

Зоя Машэка • 23/6/21 23:23 • Здарэнні

Поздним вечером 23 июня на Лумольской ГРЭС, расположенной в Новолукомле, произошел пожар. В результате электричество пропало в ряде населенных пунктов Витебской и Могилевской областей.



— Из-за повреждения измерительного трансформатора напряжения и возникшего пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов в Могилевской и Витебской областей. В настоящее время принимаются первоочередные меры по включению потребителей и восстановлению режима работы Лукомльской ГРЭС и подстанций 330 кВ, — сообщило Министерство энергетики в 22:32.

Примерно получасом ранее официальный представитель МЧС Виталий Новицкий подтвердил информацию о пожаре на электростанции в Новолукомле. Он сообщил, что подразделения МЧС выехали для тушения пожара на Лукомльской ГРЭС.

Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС. Информация будет дополнена. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 23, 2021

В 23:02 он же разместил информацию о том, что загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на электростанции Новолукомле ликвидировано. Пострадавших нет.

Минутой позже Минэнерго уверило, что электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.