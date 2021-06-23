Индийский штамм COVID-19 уже обнаружен в Беларуси, его выявили в столице

ННВ • 23/6/21 17:22 • Здароўе

Минздрав заявил, что 10 образцов, выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 в Минске, относятся к индийскому варианту коронавируса.



Первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года, а его полный геном был опубликован в международной базе 7 октября.

Медики предполагают, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке, приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее.

При этом сейчас пока нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание, сообщает Минздрав.

Индийский штамм уже получил широкое распространение не только в Индии, но и странах Европы, вытеснив «британский» штамм. Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года также связывают этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%.

Минздрав заверяет, что циркуляция индийского варианта кроме столицы в других регионах Беларуси не установлена. Напомним, что первый больной COVID-19 в Беларуси был выявлен 27 февраля, а уже 1 марта стало известно о первом заразившимся коронавирусом в Витебске.