До красного повышен уровень опасности из-за аномальной жары в Беларуси

ННВ • 23/6/21 0:13 • Здароўе

«Белгидромет» ввел красный уровень опасности — в ближайшие дни Беларусь ожидает аномальная жара, температура может подняться до +36 °C.



В дневные часы 23-25 июня на большей части страны воздух по пргнозам прогреется +30 +34 °C, при этом местами, а по юго-востоку Беларуси во многих районах максимальная температура может достичь +35..+36 °C.

Для Витебска синоптики теперь дают такую раскладку на ближайшие дни: в среду максимальная температура может достигнуть +35 °C, в четверг — +34 °C, в пятницу — +35 °C, в субботу — +33 °C.

Немного похолодает в воскресенье, максимум для этого дня «всего» +29 °C, но зато прогнозируются грозы.