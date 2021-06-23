Абсолютный температурный рекорд побит в Витебске — аномально жарко
23 июня в Витебске зафиксирован новый абсолютный рекорд максимума температуры для июня.
В 15:00 столбик термометра на витебской метеостанции достиг отметки о +33,6 °C, что на 0,4 °C выше предыдущего рекорда, установленного 27 июня 2016 года. В течение дня атмосферный воздух в городе прогреется еще сильнее, но уже сейчас ясно, что сегодня установлен новый рекорд.
Напомним, что суточные рекорды максимума температуры были установлены в Витебске 20 и 22 июня.
Даже прошедшей ночью температура воздуха в городе не опускалась ниже +21,5 °C, в ночь с 21 на 22 июня было всего на градус прохладнее. Из-за аномальной жары в Беларуси объявлен красный уровень опасности — самый высокий
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