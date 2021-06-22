Витебская афиша с 21.6.2021 по 27.6.2021 года

Ульяна Церашкова • 22/6/21 23:16 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 21 по 27 июня 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

21.06–23.06

"Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+ (11:20 только 22-23.06). Цена: 5,80–6,70.

"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+ (10:40 только 19.06 и 20.06, 13:40, 15:30 (3D), 17:20, 9:30 3D детский, 11:20 только 17.06–21.06). Цена: 5,80–7,30, детский киносеанс (6–14 лет) 3,10.

"Помогите, я уменьшил своих родителей". Комедия, семейный, Германия, 6+ (15:10). Цена: 5,80–6,70.

"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+ (19:10, 21:20; 17:00). Цена: 5,80–6,70.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 0+ (8:15 детский). Цена: 4,80–5,60, детский 2,10.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2". Мультфильм, Россия, 0+ (12:30 детский). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Дореми: В поисках волшебства". Мультфильм, Япония, 12+ (9:00). Цена: 5,80–6,70.

"Заклятие 3: По воле дьявола". Детектив, триллер, ужасы, США, 18+ (19:15, 21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (13:15). Цена: 4,80–5,60.

24.06–30.06

С 25.06 "Ледяной драйв". Боевик, триллер, США, 16+ (19:30). Цена: 5,80–6,70.

"Рок-Дог 2". Комедия, приключения, семейный, США, 6+ (9:00 детский, 12:30; 8:20 детский, 13:40). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Бендер: Начало". Приключения, Россия, 16+ (17:40, 19:30 – только 24.06). Цена: 5,80–6,70.

"Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+ (17:10). Цена: 5,80–6,70.

"Перезвон". Документальный фильм, Беларусь, 12+ (8:05). Цена: 0,50.

"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+ (10:40 только 26.06-27.06), 14:10, 15:55 3D, 10:00 3D детский, 11:50 3D). Цена: 5,80–7,30, детский киносеанс (6–14 лет) 3,10.

"Помогите, я уменьшил своих родителей". Комедия, семейный, Германия, 6+ (15:20). Цена: 5,80–6,70.

"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+ (21:30, 19:05). Цена: 5,80–6,70.

"Заклятие 3: По воле дьявола". Детектив, триллер, ужасы, США, 18+ (21:20). Цена: 4,80–5,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

21.06–23.06

С 22.06 "Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+ (16:00 только 22-23.06). Цена: 5,80–6,70.

"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+ (10:10 детский, 10:30 3D –только 19.06 и 20.06, 14:10 3D, 16:00 3D – только 17.06–21.06, 17:50 3D). Цена: 5,80–7,30, детский киносеанс (6–14 лет) 3,10.

"Сердце и как им пользоваться". Комедия, Россия, 16+ (11:55, 15:30). Цена: 5,80–6,70.

"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+ (17:15, 19:35). Цена: 5,80–6,70.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 0+ (8:20 детский). Цена: 4,80–5,60, детский 2,10.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2". Мультфильм, Россия, 0+ (9:30). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Дореми: В поисках волшебства". Мультфильм, Япония, 12+ (8:35 детский). Цена: 5,80–6,70, детский 2,60.

"Красный призрак". Драма, исторический, Россия, 16+ (12:15). Цена: 5,80–6,70.

"Свадьбы не будет!". Комедия, мелодрама, Германия, 18+ (21:45). Цена: 5,80–6,70.

"Заклятие 3: По воле дьявола". Детектив, триллер, ужасы, США, 18+ (19:25, 21:35).

Цена: 5,80–6,70.

"Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (13:40). Цена: 4,80–5,60.

24.06–30.06

28.06 "Где ты, Адам?". Документальный (SUB), Украина, 6+, язык – греческий, русские субтитры (19:25 только 28.06). Цена: 4,80–5,60.

"Ледяной драйв". Боевик, триллер, США, 16+ (21:40 с 25.06). Цена: 5,80–6,70.

"Рок-Дог 2". Комедия, приключения, семейный, США, 6+ (13:50, 8:50 детский, 10:30 только 26.06-27.06, 12:15). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Проклятый чиновник". Комедия, Россия, 16+ (17:40). Цена: 5,80–6,70.

"Кукла". Ужасы, Мексика, 16+ (21:50). Цена: 5,80–6,70.

"Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+ (15:45). Цена: 5,80–6,70.

"Перезвон". Документальный фильм, Беларусь, 12+ (9:10). Цена: 0,50.

"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+ (10:10, 12:00 детский, 13:55 3D). Цена: 5,80–7,30, детский киносеанс (6–14 лет) 3,10.

"Сердце и как им пользоваться". Комедия, Россия, 16+ (15:35). Цена: 5,80–6,70.

"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+ (17:25, 19:25 кроме 28.06, 21:40 – только 24.06). Цена: 5,80–6,70.

"Заклятие 3: По воле дьявола". Детектив, триллер, ужасы, США, 18+ (19:40).

Цена: 4,80–5,60.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Огрики". Мультфильм, Бельгия, Германия, 6+.

"Приручить дракона". Семейный, фэнтези, Норвегия, 6+.

"Судная ночь навсегда". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 18+.

"Бегущая в лабиринте". Триллер, ужасы, фантастика, Франция, 18+.

"Оборотни внутри". Комедия, ужасы, США, 18+.

"Джетлаг". Драма, комедия, Россия, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

24.06 (19:00) «Пёс Белага вострава». Інтэрактыўная камедыя па аднайменнай п’есе Аляксея Дударава.

25.06 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

25.06 (18:00) «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз...». Музычна-паэтычны вечар.

27.06 (18:00) “Метро”. Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

26.06 (11:00) «Лялечны карагод».

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

22.06 (18:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum». «Неплощадная эстрада».

22.06 (19:00) К 110-летию Марка Бернеса и 115-летию Клавдии Шульженко. «Путь-дорожка фронтовая». Эстрадный концерт.

25.06 (20:30) Гала-концерт симфонического оркестра Витебской областной филармонии.

26.06 (19:00) Унутраны дворык фiлармонii. «Беларусь, разам спявай!». Вечар нацыянальнага мастацтва. Да 77-годдзя вызвалення Вiцебска ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Больше, чем кукла». Авторские работы из коллекции Ольги Семенюго (до 30.06).

«Интеллектус». Выставка головоломок, до 27.06.

Выставка-конкурс «Перспектива-2021», до 7.07.

«По старым канонам». Выставка из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля (до 31.08).

Фотовыставка «Облик предмета», до 3.07, в рамках VI Международного фотофестиваля ФотоКрок им. Сигизмунда Юрковского

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

«Акварель. Генезис творчества». Выставка работ Александра Малея. К 70-летию художника, до 4.07.

«Путь». Выставка работ Валерия Счастного.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 20.06).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

23.06–27.06 VI Международный фотофестиваль "ФотоКрок".

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

23.06–27.06 VI Международный фотофестиваль "ФотоКрок".

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

26.06 (17:00) «В этом городе все меня знают…». Музыкально-поэтическая программа ко Дню рождения Д. Симановича.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Краски детства». Выставка вышивки участников клуба «Иголочка».

«Игрушечные истории». Выставка авторской куклы и мягкой игрушки (до 4.07).

27.06 (12:00–17:00) Лагерь живой истории «Средневековье». Интерактивная выставка, фотозона, мастер-классы, урок по стрельбе из лука.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

Летние каникулы с «кругликом». Программа для школьных лагерей (справки по телефону).

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Космические странники». Выставка Александра Подалинского.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.