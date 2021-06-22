В Двине уровень воды в Витебске упал до опасно низкого значения, под угрозой навигация

Сяржук Серабро • 22/6/21 23:46 • Экалогія

Навигация речного транспорта может быть прекращена из-за опасно низкого значения уровня воды в Двине в черте Витебска.



16 июля уровень воды в реке опустился ниже опасно низкого значения, при котором затруднена работа речного транспорта, об этом сообщил «Витебскоблгидромет».

С тех пор вода в Двине в районе Витебска (ниже платины ГЭС) не поднималась выше 60 сантиметров над нулём гидрологического поста города. 22 июня, например, уровень воды в реке составлял 54 сантиметра над нулем поста.

Осадка теплоходов «Витебск» и «Северная столица» составляет 55 сантиметров. В минувшие выходные теплоходы еще курсировали, что будет дальше — покажет время.