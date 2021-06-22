В 8600 рублей обойдется салют на 3 июля в Витебске

Сяржук Серабро • 22/6/21 14:57 • Эканоміка

Праздничный фейерверк на 3 июля в Витебске обойдется бюджету в 8600 рублей, по сравнению с прошлым годом он подорожал почти на 23%.



Длительность салюта, который, как обычно, собираются запускать на площади Победы, должна быть не менее 8 минут. Согласно техническому заданию, фейерверк будет состоять из шаров диаметром 65 мм и высотой подъема 50-70 м, шаров диаметром 675 мм и высотой подъема 80-90 м, шаров диаметром 100 мм и высотой подъема 100-120 м, а также батарей 20, 25, 30 и 50 миллиметровых салютов с высотой подъема от 25 до 50 метров. Кроме того запланированы пиротехнические ряды и кометы.

Салют должен быть панорамным, непрерывным, трехуровневым (низкий, средний и высотный), сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего, и крупного калибра, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов.

Закупка производится из одного источника, ее ориентировочная стоимость составляет 8600 рублей. Фейерверк устраивается за счет бюджетных средств.

Напомним, что в прошлом году стоимость салюта на 3 июля составляла 7000 рублей. Т.е. за год его стоимость возросла практически на 23%.