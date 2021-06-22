Рядом с аварийным мостом в Новополоцке спасатели навели понтонную переправу. Фото + Видео

ННВ • 22/6/21 16:16 • Падзеі

20 понтонов пришлось использовать, чтобы навести переправу через Двины рядом с аварийным мостом в Новополоцке.



Для этого был задействован Пинский центр республиканского отряда специального назначения «Зубр». В течение суток они установили 20 понтонов, каждый из которых весит 7 тонн. Для их доставки и сброса в реку работали 30 человек, которые использовали 18 автомобилей понтонно-мостового парка и автомобиль тягач ЗИЛ-131 с катером БМК 150,сообщается пресс-службой МЧС.

Построенный в Новополоцке понтонный мост имеет длину 130 метров, только с его помощью жители города переправляться на другой берег Двины во время реконструкции аварийного моста. Сейчас дорожники строят подъезды к новой переправе.

Калиновский мост, который пришлось закрыть из-за угрозы обрушения, был построен в 1962 году, его капитальный ремонт провели 20 лет назад. Как сообщали «ННВ», проблемы с этим мостом возникли еще в 2018 году, тогда его подперли временной опорой.