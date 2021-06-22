Мёртвая вода: еще три человека утонули вчера на водоемах Витебщины, также дополнительно стало известно о погибших на выходных

Зоя Машэка • 22/6/21 12:05 • Здароўе

21 июня три человека утонули на водоемах Витебской области, среди них — 12-летний подросток.



В понедельник в 12:40 спасателям сообщили, что вблизи деревни Янки Докшицкого района Янковском озере утонул 46-летний мужчина. Водолазы обследовали акваторию водоема и нашли утопленника примерно в 20 метрах от береговой линии.

Спустя три часа о еще одном утоплении пришло сообщение из Витебска. На Селютском водохранилище утонул 49-летний мужчина. Его тело спасатели обнаружили на глубине 1,5 метров на расстоянии 50 метров от берега.

На озере Большое Уклейно в Ушачском районе утонул 12-летний мальчик. Около в двух часов дня он со своим другом отправился купаться на озеро. Подросток отплыл от берега приблизительно три метра и через некоторое время ушел под воду, сообщается пресс-службой МЧС.

Кроме того, стало известно, что вечером 19 июня компания из трех парней и одной девушки с алкоголем отмечала день рождения на берегу искусственного водоема в Глубокском районе. Через некоторое время 24-летний парень пошел купаться, нырнул и пропал из вида. Друзья попытались спасти приятеля, но смогли достать его из воды уже бездыханным.

В этот же день, на Яновичском озере в Витебском районе утонул 37-летний местный житель, который пошел купаться пьяным и начал тонуть. Очевидцами стали дети, которые стали звать на помощь взрослых. Мужчину достали из воды, однако спасти его не удалось, сообщает СК.

По статистике МЧС 70% утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Если отбросить погибших детей, то процент пьяных купаний, закончившихся трагически, будет еще больше. Что же касается детей, то, в последних сообщениях в подавляющем большинстве фигурируют подростки, которые купались без присмотра взрослых, зачастую в необустроенных местах.

Всего с начала июля стало известно о 13 случаях гибели на воде в Витебской области. В Беларуси же только за минувшие выходные по данным следователей утонули сразу 30 человек.