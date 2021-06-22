Квартир построили меньше, но их площадь больше — итоги строительства жилья в Витебской области за 5 месяцев

Сяржук Серабро • 22/6/21 14:07 • Эканоміка

В январе-мае строители Витебщины успели сдать заказчикам 1000 новых квартир, это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



За пять первых месяцев 2020 года в эксплуатацию ввели 1100 квартир. Однако если год назад было сдано 89 000 квадратных метров общей площади жилья, то в 2021 году уже 93 100 квадратных метров, сообщает областная статистика.

Из общего объема нового жилья с использованием государственной поддержки построено 25 100 квадратных метров, что составляет около 27%, тогда как год назад государство помогало построить 40% жилья.

Более трети нового жилья введено в эксплуатацию в Витебске — около 37% от всех новостроек региона, на втором месте Оршанский район с 13,7% и Полоцкий район с 11%.