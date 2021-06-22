Еще один температурный рекорд установлен в Витебске — аномальная жара до +32,8 °C

Сяржук Серабро • 22/6/21 21:56 • Экалогія

22 июня в Витебске был побит суточный рекорд максимальной температуры, установленный 57 лет назад.



Во вторник атмосферный воздух прогрелся до +32,8 °C, превысив таким образом предыдущий рекорд, зафиксированный в 1964 году, на 1,4 °C.

Абсолютный рекорд максимума температуры июня для Витебска, установленный в 2016 году и повторенный в 2019, составляет +33,2 °C, так что он пока не побит. Однако, вероятнее всего, и он падет завтра.

Напомним, что суточный рекорд максимальной температуры в Витебске был установлен и 20 июня. Данные по температуре атмосферного воздуха в Витебске на регулярной основе фиксируются 1886 года.