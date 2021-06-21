В Оршанском районе маленькая девочка выпала из окна

Зоя Машэка • 21/6/21 14:31 • Здароўе

20 июня 4-летняя девочка получила травмы в результате падения из окна в агрогородке Бабиничи Оршанского района.



Ребенок с мамой гостил у бабушки. С мамой они спали в комнате с открытым окном. Проснувшаяся девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней вывалилась из окна второго этажа, а мама не успела ее поймать.

Малышка упала на газон и заасфальтированный тротуар. В результате падения ребенок получил травмы, девочку пришлось госпитализировать в больницу.

Следственный комитет начал проверку по факту этого происшествия. В дом к пострадавшей девочки бабушке приезжала следственно-оперативная группа, которая осматривала место место происшествия и опросила родственников девочки. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что 11 июня в Витебске из окна шестого этажа выпал полуторалетний мальчик.