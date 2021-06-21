Стадо коров пробежало по упавшему пастуху в Браславском районе, мужчина погиб
В Браславском районе 48-летний мужчина погиб под копытами стада коров.
Утром 19 июня от медиков в милицию поступило сообщение о том, что на пастбище у деревни Герчаны Браславского района нашли 48-летнего животновода с с множественными травмами.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибший получил эти травмы в результате ударов копыт коров, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Напарник пастуха заявил милиции, что видел, как его коллега упал на землю а по нему пробежало стадо коров. После этого колхозник еще поднялся, сделал несколько шагов и упал без сознания. Спасти его не удалось.
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