Стадо коров пробежало по упавшему пастуху в Браславском районе, мужчина погиб

Іван Дзедушкін • 21/6/21 14:43 • Здарэнні

В Браславском районе 48-летний мужчина погиб под копытами стада коров.



Утром 19 июня от медиков в милицию поступило сообщение о том, что на пастбище у деревни Герчаны Браславского района нашли 48-летнего животновода с с множественными травмами.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибший получил эти травмы в результате ударов копыт коров, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Напарник пастуха заявил милиции, что видел, как его коллега упал на землю а по нему пробежало стадо коров. После этого колхозник еще поднялся, сделал несколько шагов и упал без сознания. Спасти его не удалось.