Горсовет утвердил Николая Орлова в должности мэра Витебска

ННВ • 21/6/21 15:14 • Палітыка

21 июня Витебский городской совет депутатов согласовал назначение Николая Орлова на должность председателя Витебского городского исполнительного комитета.



Как сообщает газета «Витьбичи», активу и депутатам города нового градоначальника представлял редседатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв.

На официальном сайте горисполкома, впрочем, на момент публикации этого материала должности председателя и его первого заместителя пока вакантны, а господин Орлов все еще значится главой администрации Первомайского района.

Как уже писали «ННВ», Николай Орлов возглавит Витебск по решению Александра Лукашенко, который назначил его на эту должность 18 июня.