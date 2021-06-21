Горсовет утвердил Николая Орлова в должности мэра Витебска

• 21/6/21 15:14 • Палітыка

21 июня Витебский городской совет депутатов согласовал назначение Николая Орлова на должность председателя Витебского городского исполнительного комитета.
Николай Шерстнев представляет Николая Орлова. Фото Олега Климовича / Витьбичи

Как сообщает газета «Витьбичи», активу и депутатам города нового градоначальника представлял редседатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв.

На официальном сайте горисполкома, впрочем, на момент публикации этого материала должности председателя и его первого заместителя пока вакантны, а господин Орлов все еще значится главой администрации Первомайского района.

Как уже писали «ННВ», Николай Орлов возглавит Витебск по решению Александра Лукашенко, который назначил его на эту должность 18 июня.

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1 каментар

  1. Litvin  
    21/Чэрвень/2021 у 16:06

    Инцерэсна палучаицца: Краско у турму, а иго начальник на павышэнне ))))
    Хотя геи они такие....

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