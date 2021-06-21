Горсовет утвердил Николая Орлова в должности мэра Витебска
21 июня Витебский городской совет депутатов согласовал назначение Николая Орлова на должность председателя Витебского городского исполнительного комитета.
Как сообщает газета «Витьбичи», активу и депутатам города нового градоначальника представлял редседатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв.
На официальном сайте горисполкома, впрочем, на момент публикации этого материала должности председателя и его первого заместителя пока вакантны, а господин Орлов все еще значится главой администрации Первомайского района.
Как уже писали «ННВ», Николай Орлов возглавит Витебск по решению Александра Лукашенко, который назначил его на эту должность 18 июня.
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1 каментар
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21/Чэрвень/2021 у 16:06
Инцерэсна палучаицца: Краско у турму, а иго начальник на павышэнне ))))
Хотя геи они такие....