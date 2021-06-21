Два человека утонули вчера в Витебской области

Зоя Машэка • 21/6/21 11:51 • Здароўе

20 июня в Витебской области на воде погибли два человека, один утонул в Шумилинском районе, второй — в Верхнедвинском.



Сообщение о тонущем мужчине на озере Мурожницкое в деревне Язвино Шумилинского района спасатели получили в 13:46. Водолазы МЧС нашли и извекли из озера тело 59-летненго безработного.

В тот же день в 19:35 в МЧС сообщили о мужчине, утонувшем в карьере на улице Зеньковой в Верхнедвинске. Спасатели подняли из карьера тело 52-летнего безработного, сообщается МЧС.

Всего, по сообщениям СМИ, за минувшие выходные в Витебской области утонули около двадцати человек. В Витебской с начала июня МЧС сообщило о семи случаях гибели на воде, в том числе утонули трое детей.