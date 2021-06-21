До +36 °C! Из-за аномальной жары оранжевый уровень опасности продлен в Беларуси до четверга

Зоя Машэка • 21/6/21 15:56 • Здароўе

На этой недели в Беларуси будет очень жаркая погода, температура может достигать +36 °C. Режим оранжевого уровня опасности продлен до четверга.



21 июня днем на большей части страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +33 °C. Впрочем, пока в Витебске несколько прохладнее, чем в воскресенье, когда был побит температурный рекорд.

22-24 июня (вторник — четверг) в дневные часы максимальная температура воздуха в Беларуси будет в районе +30 +34 °C.

При этом 22 июня в отдельных районах по юго-востоку столбик термометра поднимется до отметки +35 °C. А 23 и 24 июня в отдельных местностях Беларуси максимальная температура атмосферного воздуха может достигнуть +35..+36 °C.

Согласно прогнозам синоптиков для Витебска максимальная температура воздуха во вторник составит +32 °C, в среду — +34 °C, в четверг — +35 °C.