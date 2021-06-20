В Оршанском районе внедорожник задавил человека на пешеходном переходе
60-летний мужчина погиб под колесами внедорожника, когда переходил улицу в деревне Червино Оршанского района.
Наезд на человека, находящегося на нерегулируемом пешеходном переходе совершил 37-летний водитель автомобиля «Toyota».
В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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