В Оршанском районе внедорожник задавил человека на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 20/6/21 0:47 • Здарэнні

60-летний мужчина погиб под колесами внедорожника, когда переходил улицу в деревне Червино Оршанского района.



Наезд на человека, находящегося на нерегулируемом пешеходном переходе совершил 37-летний водитель автомобиля «Toyota».

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.