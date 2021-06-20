Личинок насекомых обнаружил в водопроводной воде житель одной из улиц Бешенковичей, приостанавливалась подача воды в микрорайоне

ННВ • 20/6/21 16:27 • Здароўе

Ухудшение качества водопроводной воды опять было зафиксировано в Бешенковичах — житель улицы Менделеева пожаловался на появление в ней личинок насекомых.



О присутствии в водопроводе личинок водных насекомых сообщил владелец одного из частных домов на этой улице 10 июня. По информации Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал», после того, как стало известно о данном факте, подача воды в микрорайон была приостановлена, а у абонента взятли пробы воды для проведения органолептического и химического анализов, а также анализа на микробиологические показатели, пишет газета «Зара».

Кроме того, на исследование отправили воду и со станции обезжелезивания «Южная». А после этого провели промывку и дезинфекцию водопровода.

В «Лепельводоканале» утверждают, что каких-либо организмов в сетях, находящихся в доме заявителя, обнаружено не было. Не обнаружены они и при обследовании водопроводных сетей други жилых домов на улице Менделеева.

Во время служебной проверки не удалось установить и причину попадания личинок в смеситель. По результатам анализов проб воды, взятых непосредственно в день сообщения о факте ненадлежащего качества воды (10 июня), отклонений по микробиологическим показателям выявлено не было. Не подтвердились они и в понедельник, 14 июня, когда были получены окончательные результаты исследования воды.

По мнению специалистов их личинки с большой вероятностью могли попасть во внутридомовую сеть жителя дома на улице Менделеева из его автономного источника водоснабжения, тем более, при детальном изучении ситуации выяснилось, что последним хозяева домовладения пользовались не регулярно.

Напомним, что в конце марта одну из станций обезжелезивания в Бешенковичах подтопило талыми водами. Из-за плохой воды, поступивший в водопровод, люди начали болеть кишечными инфекциями. За медпомощью обратились свыше ста человек: 29 из них пришлось госпитализировать, а 75 наблюдались амбулаторно.