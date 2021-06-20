Легковушка «догнала» трактор, пострадали два пассажира

Іван Дзедушкін • 20/6/21 14:44 • Здарэнні

19 июня в в Городокском районе произошло столкновение легкового автомобиля с трактором, в результате которого пострадали два человека.



Около двух часов дня на 25 километре автодороги «Быки-Вировля-Селище-Хрипк» автомобиль «Seat», которым управлял 60-летний водитель, врезался в перевозивший зеленую массу трактор «МТЗ» с прицепом, за рулем которого находился был 33-летний механизатор.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры легковушки: 71-летняя женщина и 50-летний мужчина. Пострадавших с травмами госпитализированы в Городокскую больницу, сообщается областной ГАИ.