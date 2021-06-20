Горело еще одно общежите в Витебской области, там эвакуировали 92 человека

ННВ • 20/6/21 14:13 • Здарэнні

Ночью 19 июня произошел пожар в общежитии Жилищно-ремонтно эксплуатационного объединения в Новоплоцке. Эвакуировать пришлось 92 человек, жильца горевшей комнаты успел спасти пожарный, который живет на несколько этажей выше.



Сообщение о пожаре спасателям пришло от диспетчера сектора мониторинга системы «Молния» в 2:05. В это же время сработавшую сигнализацию услышал начальник смены пожарной аварийно-спасательной части №2 Новополоцкого городского отдела по ЧС Максим Боровицкий, который проживает в этом общежитии на 11 этаже.

Выглянув окно он увидел дым, шедший из окна комнаты пятого или шестого этажа. Спасатель спустился на пятый этаж, где уже было задымление. Он нашел комнату, откуда шел дым и вошел в нее, помещение уже горело.

Мужчина вышел в коридор и позвонил колегам, чтобы подтвердить информацию о пожаре и указать нахождение очага возгорания. Затем он попытался вернуться в горящую комнату и обнаружил в туалете мужчину, которого вынес в безопасное место.

Другие жильцы перенесли 64-летнего пенсионера, который был без сознания на лестничную клетку. К этому времени уже прибыли расчеты пожарных, им сообщили что в горящей комнате может находиться женщина, но там никого не обнаружили.

Всего из здания общежития спасателям пришлось эвакуировать 92 человека, из них 14 детей. Пострадвашего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогом верхних конечностей, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате пожара в комнате уничтожено имущество, закопчены стены, потолок. По предварительной версии пожар мог начаться из-за несоторожности пенсионера при курении.