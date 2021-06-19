В Браславском районе в озере нашли треп женщины, милиция пытается установить ее личность

Іван Дзедушкін • 19/6/21 1:40 • Здарэнні

Тело погибшей женщины обнаружили 9 июня в озере Долгое у деревни Мурмишки Браславского района.



Погибшая была старше 35 лет, среднего телосложения, рост около 160 сантиметров, волосы темного цвета. На шее мертвой женщины нашли деревянный крестик с металлической фигуркой распятого Иисуса Христа, закрепленный на тканом шнурке.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, об обстоятельствах ее гибели, а также о лицах, носивших крестик, схожий с изображенным на фотографии, просят сообщить в Браславский РОВД по телефонам: (8-02153) 3-51-55, 6-26-03, 8-033-3568545 или по телефону 102.

Милиция обещает информаторам анонимность и вознаграждение.