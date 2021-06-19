Почти в 8 тыс. руб. оценили незаконный улов двух мужчин на Лукомльском озере

ННВ • 19/6/21 14:38 • Экалогія

36 особей густеры, 33 красноперки, 7 окуней, 3 лещей, одну щуку и одного карася поймали браконьеры на Лукомльском озере. Ущерб составил 7700 рублей, в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело.



28-летний и 33-летний жители Чашникского района поставили сети еще во время действия нерестового запрета. Их поймали на месте сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира, которые после задержания вызвали следственно-оперативная группа.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 4 статьи 281 УК — незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.