Почти в 8 тыс. руб. оценили незаконный улов двух мужчин на Лукомльском озере

• 19/6/21 14:38 • Экалогія

36 особей густеры, 33 красноперки, 7 окуней, 3 лещей, одну щуку и одного карася поймали браконьеры на Лукомльском озере. Ущерб составил 7700 рублей, в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело.
Почти в 8 тыс. руб. оценили незаконный улов двух мужчин на Лукомльском озере. Фото СК

28-летний и 33-летний жители Чашникского района поставили сети еще во время действия нерестового запрета. Их поймали на месте сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира, которые после задержания вызвали следственно-оперативная группа.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 4 статьи 281 УК — незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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