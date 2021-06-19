На сцене «Славянского базара» полом будет светодиодный экран, всего за аренду экранов для фестиваля заплатят 176 000 рублей
Двенадцать разновидностей светодиодных экранов установят в Летнем амфитеатре во время «Славянского базара в Витебске», самый большой будет полом сцены.
Центр культуры «Витебск» закупает услуги по предоставлению светодиодных экранов и системы их подвеса (включая обслуживание) для мероприятий ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
В Летнем амфитеатре собираются установить 12 различных типов экранов, а их площадь превысит 600 квадратных метров. Самыми большими будут светодиодный экранный пол (214 квадратных метров) и центральный светодиодный экран (104,5 квадратного метра).
Экраны для фестиваля заказываются на срок с 5 под 22 июля. Услуга закупается из одного источника, ее ориентировочная стоимость составляет 176 000 рублей. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.
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