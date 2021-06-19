Два кормоуборочных комбайна сгорели в Витебской области за два дня

Зоя Машэка • 19/6/21 14:18 • Эканоміка

За последние два дня во время заготовки кормов Витебская область потеряла два кормоуборочных комбайна КВК-800 «Полесье FS80».



17 июня пожар произошел в Лепельском районе. В 17:42 на ходу загорелся комбайн, работавший в поле у деревни Залучино Лепельского района.

52-летний механизатор пытался потушить машину при помощи огнетушителей, однако это не удалось. Потушить ее смогли только пожарные.

В результате пожара в комбайне 2010 года выпуска, принадлежащем ОАО «Лепельагросервис», уничтожены моторный отсек, кабина и колеса.

По предварительным оценкам причиной загорания могло стать короткое замыкание в подкапотном пространстве.

На следующий день, 18 июня еще один КВК-800 «Полесье FS80» сгорел в Поставском районе. Пожар произошел в 17:50 на поле возле деревни Петрути.

В кормоуборочном комбайне 2011 года выпуска сгорели моторный отсек, кабина и колеса. Люди не пострадали. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.