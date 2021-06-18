Выходные будут очень жаркими, по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 18/6/21 14:57 • Здароўе

В ближайшие три дня, 19-21 июня, температура воздуха в Беларуси может достигать +33 °C. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Уже завтра в субботу, 19 июня, ожидается максимальная температура до +32 °C. А в дневные часы 20-21 июня максимальная температура воздуха на большей части страны может подняться +33 °C.

Даже в ночные часы воздух не будет охлаждаться ниже +20 °C.

В сильную жару лучше стараться избегать открытых пространств и защищать голову головным убором или же зонтом. Не стоит в такую погоду употреблять спиртное, а вот воду пить нужно как можно чаще.