У известного краеведа из Докшицкого района Константина Шыталя провели обыск и изъяли технику

• 18/6/21 15:36 • Палітыка

17 июня в Парафьяново Докшицкого района прошел обыск дома у краеведа Константина Шыталя. С чем это связано?
Константин Шыталь в поле неподалеку от Докшиц. Фото Каси Парижской

Обыск проходил в рамках уголовного дела по статье 369 УК, возбужденного из-за нескольких сообщений в телеграм-чате «Докшицы для жизни», в которых якобы оскорбили трех сотрудников Докшицкого РОВД.

— Силовики считают, что я администратор этого чата, но, на самом деле, я им не являюсь. Вероятно, они хотят найти авторов этих сообщений при помощи моей техники,написал краевед в facebook.

В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. По этому уголовному делу Константин Шыталь проходит как свидетель.

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