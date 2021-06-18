У известного краеведа из Докшицкого района Константина Шыталя провели обыск и изъяли технику

Сяржук Серабро • 18/6/21 15:36 • Палітыка

17 июня в Парафьяново Докшицкого района прошел обыск дома у краеведа Константина Шыталя. С чем это связано?



Обыск проходил в рамках уголовного дела по статье 369 УК, возбужденного из-за нескольких сообщений в телеграм-чате «Докшицы для жизни», в которых якобы оскорбили трех сотрудников Докшицкого РОВД.

— Силовики считают, что я администратор этого чата, но, на самом деле, я им не являюсь. Вероятно, они хотят найти авторов этих сообщений при помощи моей техники, — написал краевед в facebook.

В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. По этому уголовному делу Константин Шыталь проходит как свидетель.