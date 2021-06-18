Новым мэром Витебска стал Николай Орлов, он руководил самым большим районом города, а когда-то даже возглавлял горсовет
Лукашенко назначил новым витебским градоначальником 50-летнего Николая Орлова, на повышение он уходит с поста главы администрации Первомайского района Витебска — самого крупного в городе.
Николай Орлов окончил два витебских университета — ВГУ и ВГТУ. Он поработал учителем, а потом стал двигаться в структуре БРСМ.
В 2002 году Орлова назначили заведующим сектором по делам молодежи отдела образования Витебского городского исполнительного комитета, а потом заведующим сектором по делам молодежи горисполкома.
В 2004 он получил должность главного специалиста по работе органов местного управления и самоуправления управления организационно-кадровой работы уже в облисполкоме. Однако в 2005 оказался в кресле начальника отдела образования администрации Октябрьского района Витебска.
В конце 2008 года Николая Орлова избрали председателем Витебского горсовета депутатов. Однако спикерствовал он совсем недолго, в 2010 Орлов уже возглавлял администрацию Первомайского района. Вот на этой должности чиновник «завис» на долгие 11 лет, успев поседеть и получив повышение только после полустолетнего юбилея.
Его предшественник на этой должности Вадим Зарянкин руководил Витебском всего один год. Многие связывают его скорую отставку с задержанием сыновей мэра во время протестов.
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