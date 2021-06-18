Из-за пожара общежития в Витебске эвакуировали более ста человек. Видео

Зоя Машэка • 18/6/21 14:31 • Здарэнні

В ночь с 17 на 18 июня загорелось девятиэтажное здание общежития №2 ОАО «ВЗРД Монолит», находящееся на Гражданской улице №2.



Пожар начался в бытовом помещении на первом этаже, сигнализация сработала в 0:58, информация о возгорании поступила пожарным по системе «Молния».

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из здания 108 человек, среди которых находилось 20 детей. Люди не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.

Чтобы потушить пожар потребовалось всего несколько минут. Огнем в бытовом помещении был уничтожен шкаф, а также имущество проживающих. Причину этого пожара еще предстоит установить.