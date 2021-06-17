За расстрелянного из арбалета лебедя тоже наказали учителей витебской школ

ННВ • 17/6/21 15:14 • Экалогія

К дисциплинарной ответственности привлекли учителей школьников, застреливших на пруду в Ольгово лебедя. Родителей мальчика, стрелявшего в птицу, не наказали.



Напомним, что в апреле под Витебском стрелой из арбалета был убит лебедь. Как выяснила милиция, в него стрелял 14-летний подросток, его 15-летний товарищ стоял рядом и наблюдал, как друг убивает птицу.

В отношении родителей стрелявшего мальчика инспекция по делам несовершеннолетних ОВД администрации Октябрьского района составила протокол за невыполнение родительских обязанностей составила по части 1 статьи 10.3 КоАП. Однако, поскольку родители признали свою вину и выразили сожаление о содеянном, их освободили от ответственности с прекращением дел об административных правонарушениях.

В тоже время прокуратура Витебска проверила причины и условия совершения детьми противоправных действий, а также эффективность проводимой учреждением образования профилактической и гражданско-патриотической работы.

Прокуроры нашли, что в школе не в полной мере соблюдали законодательство о непрерывном воспитании учащихся, в том числе в части экологического сознания. В результате нескольких педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает сайт областной прокуратуры.

Отметим, что точно такой же подход прокуратура продемонстрировала в ситуации с тик-токером, оплевавшим надгробия на Успенской горке.