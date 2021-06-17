Мэр Новополоцка сообщил о закрытии опасного моста сразу после критики санкций ЕС и США

Сяржук Серабро • 17/6/21 14:29 • Падзеі

С завтрашнего дня в Новополоцке закроют единственный в городе мост, которому грозит обрушение. О том, что его эксплуатация невозможна председатель горисполкома Дмитрий Демидов сообщил в Instagram вслед за постом с критикой «происков Запада».



Основанием для закрытия важной артерии города белорусских нефтяников послужило заключение специалистов, выданное по итогам обследования элементов конструкции путепровода.

— Дефекты, указанные в технической документации, свидетельствуют о невозможности дальнейшей эксплуатации единственного в городе моста, — написал господин Демидов.

Предыдущая его публикация в Instagram была посвящена санкциям Евросоюза и США в отношении белорусского режима. Чиновник отмечал, что вводимые санкции вряд ли нанесут серьезный ущерб экономике нашей страны, при этом, благодаря им, наступает время активной и инициативной работы, время новых возможностей.

Первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко в свою очередь опубликовал выдержку из заключения о результатах обследования моста. Из документа следует, мост находится в предаварийном состоянии, и дальнейшее развитие дефектов может **привести к разрушению пролетных сооружений.

Напомним, что похожая ситуация была в Витебске с Полоцким путепроводом, который был закрыт на реконструкцию по настоянию прокуратуры, а до этого эксплуатировался в предаварийном состоянии.

Напомним, что трещина в одном из пролетов этого моста была обнаружена еще в начале 2018 года. Тогда под ней было решено сделать временную опору — до реконструкции моста или даже строительства нового.

Согласно опубликованному господином Лейченко документу, мост Калинина в Новополоцке должны были закрыть сегодня, 17 июня, с 8:00. Однако по информации Дмитрия Демидова, автомобильное движение через этот мост будет остановлено в полночь с 17 на 18 июня.

В Новополоцке прошло заседание оперативного штаба, где подробно обсудили действия служба города. Сегодня должно состояться совещание с привлечением специалистов-конструкторов и дорожников по выработке дальнейших шагов и действий в отношении аварийного моста.