Батоно Вахтанг тоже не приедет на «Славянский базар в Витебске»?

• 17/6/21 16:15 • Культура

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе исчез из программы «Славянского базара в Витебске».
Вахтанг Кикабидзе на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017». Фото Okras / wikimedia.org

Вахтанг Константинович был заявлен в гала-концерте закрытия фестиваля, но теперь грузинского исполнителя нет в афише этого концерта.

Выступление Кикабидзе планировалось еще на прошлогоднем «Славянском базаре», но тогда он не смог добраться до Витебска, где должен был входить, в том числе в жюри.

В этом же году ряд артистов и ведущих после массовых обращений поклонников приняли решение бойкотировать «Славянский базар-2021» из-за политической ситуации в Беларуси. Некоторые из них даже выказали поддержку белорусскому народу в соцсетях. Так, например, непонятно, кто будет вести фестиваль от Украины, так как все анонсированные от этой страны ведущие позже дезавуировали свое участие. От выступления отказалась даже Эвелина Иващенко, ставшая лауреаткой первой премии в прошлом году.

В то же время никаких объяснений причины отказа Вахтанга Кикабидзе от выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске» не известно. В социальных сетях певца нет, а грузинская пресса ни о чем таком не сообщает.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Odin Negodin  
    17/Чэрвень/2021 у 17:10

    какой базар? Ему , наверное, уже лет 100. Как Пугачевой.

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 