Батоно Вахтанг тоже не приедет на «Славянский базар в Витебске»?

Сяржук Серабро • 17/6/21 16:15 • Культура

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе исчез из программы «Славянского базара в Витебске».



Вахтанг Константинович был заявлен в гала-концерте закрытия фестиваля, но теперь грузинского исполнителя нет в афише этого концерта.

Выступление Кикабидзе планировалось еще на прошлогоднем «Славянском базаре», но тогда он не смог добраться до Витебска, где должен был входить, в том числе в жюри.

В этом же году ряд артистов и ведущих после массовых обращений поклонников приняли решение бойкотировать «Славянский базар-2021» из-за политической ситуации в Беларуси. Некоторые из них даже выказали поддержку белорусскому народу в соцсетях. Так, например, непонятно, кто будет вести фестиваль от Украины, так как все анонсированные от этой страны ведущие позже дезавуировали свое участие. От выступления отказалась даже Эвелина Иващенко, ставшая лауреаткой первой премии в прошлом году.

В то же время никаких объяснений причины отказа Вахтанга Кикабидзе от выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске» не известно. В социальных сетях певца нет, а грузинская пресса ни о чем таком не сообщает.