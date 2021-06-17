Батоно Вахтанг тоже не приедет на «Славянский базар в Витебске»?
Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе исчез из программы «Славянского базара в Витебске».
Вахтанг Константинович был заявлен в гала-концерте закрытия фестиваля, но теперь грузинского исполнителя нет в афише этого концерта.
Выступление Кикабидзе планировалось еще на прошлогоднем «Славянском базаре», но тогда он не смог добраться до Витебска, где должен был входить, в том числе в жюри.
В этом же году ряд артистов и ведущих после массовых обращений поклонников приняли решение бойкотировать «Славянский базар-2021» из-за политической ситуации в Беларуси. Некоторые из них даже выказали поддержку белорусскому народу в соцсетях. Так, например, непонятно, кто будет вести фестиваль от Украины, так как все анонсированные от этой страны ведущие позже дезавуировали свое участие. От выступления отказалась даже Эвелина Иващенко, ставшая лауреаткой первой премии в прошлом году.
В то же время никаких объяснений причины отказа Вахтанга Кикабидзе от выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске» не известно. В социальных сетях певца нет, а грузинская пресса ни о чем таком не сообщает.
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1 каментар
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17/Чэрвень/2021 у 17:10
какой базар? Ему , наверное, уже лет 100. Как Пугачевой.