Жителя Витебска, вмешавшегося в ссору парня с девушкой, ударили ножом в спину
Ножевое ранение получил 33-летний витеблянин после того, как пошел провожать поссорившуюся с парнем девушку.
О ранении мужчины в милицию сообщили и больницы, куда его привезла скорая. Потерпевший рассказал оперативникам, что идя домой вечером он заметил у общежития ссорившихся парня и девушку.
После того как молодой человек ударил свою знакомую витеблянин вмешался. В результате парень сбежал, а девушку пошел провожать вставший на ее защиту мужчина.
Однако, во время прогулки к ним подбежал тот самый парень и ударил оппонента ножом в спину. Затем он снова убежал, девушка тоже скрылась, а скорую пострадавшему вызвал случайный прохожий.
Нападавшего вскоре задержали сотрудники ОМОН.Им оказался 20-летний житель Витебска. Милиции он объяснил, что понял, что не сумеет справиться с противником голыми руками и сбегал домой за ножом. В результате в его отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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