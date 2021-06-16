Жителя Витебска, вмешавшегося в ссору парня с девушкой, ударили ножом в спину

Іван Дзедушкін • 16/6/21 1:25 • Крымінал

Ножевое ранение получил 33-летний витеблянин после того, как пошел провожать поссорившуюся с парнем девушку.



О ранении мужчины в милицию сообщили и больницы, куда его привезла скорая. Потерпевший рассказал оперативникам, что идя домой вечером он заметил у общежития ссорившихся парня и девушку.

После того как молодой человек ударил свою знакомую витеблянин вмешался. В результате парень сбежал, а девушку пошел провожать вставший на ее защиту мужчина.

Однако, во время прогулки к ним подбежал тот самый парень и ударил оппонента ножом в спину. Затем он снова убежал, девушка тоже скрылась, а скорую пострадавшему вызвал случайный прохожий.

Нападавшего вскоре задержали сотрудники ОМОН.Им оказался 20-летний житель Витебска. Милиции он объяснил, что понял, что не сумеет справиться с противником голыми руками и сбегал домой за ножом. В результате в его отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.