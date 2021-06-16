Три ребенка утонули за полмесяца на Витебщине, очередной случай произошел на Днепре

Зоя Машэка • 16/6/21 11:42 • Здароўе

Трагическим выдалось начало каникул в Витебской области — за половину июня утонули уже трое детей. Очередной случай произошел под Оршей 15 июня.



Вечером того дня трое ребят купались в Днепре у деревни Крапивно Оршанского района. 15-летний мальчик стал тонуть, его друзья побежали за помощью, но спасти подростка не удалось. Тело утонувшего обнаружили и извлекли из воды сотрудники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.

В то же день по данным спасателей утонули еще двое детей: 13-летний мальчик в Гомельской области и 10-летний — в Брестской.

В Витебской области с начала летних каникул это уже третий случай гибели детей на воде: 9 июня 15-летний мальчик утонул в Верхнедвинском районе, а 5 июня — 13-летний в Витебске.

Всего же за первую половину июня в регионе утонули уже 5 человек, это только те случаи, о которых стало известно СМИ.