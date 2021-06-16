Наказали учителей тик-токера, плевавшего на надгробия военного кладбища в Витебск — по представлению прокуратуры

ННВ • 16/6/21 1:07 • Грамадства

Крайними оказались педагоги 11-летнего школьника из Витебска, опубликовавшего в TikTok скандальное видео, в котором он плевал на надгробия военного кладбища.



В отношении героя видео и его сверстника, выступавшего оператором, милиция проводила проверку, но уголовное дело о хулиганстве или осквернении памятника защитникам Отечества в отношении детей возбуждать не стали из-за их малолетства.

Перевоспитанием плевавшего парнишки решили заняться витебские десантники, а на его родителей составили протокол части 1 статьи 10.3 КоАП за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Но, поскольку они признали вину и выразили сожаление, то были освобождены от ответственности с прекращением дела об административном правонарушении.

Зато при проверке работы учителей этих школьников прокуратура выявила ряд нарушений, касающихся дополнительной занятости учащихся, проведения с ними индивидуальной профилактической работы, в том числе с детьми, находящимися в социально опасном положении, а также мероприятий по линии предупреждения семейного неблагополучия.

В результате прокуратура города Витебска внесла представление в отдел образования Витебского горисполкома, и в итоге за упущения и недостатки в работе педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает сайт областной прокуратуры.