В Витебске молодой мужчина утонул в Двине минувшей ночью

ННВ • 15/6/21 11:47 • Здароўе

В ночь с 14 на 15 июня в Витебске на Марковщине 31-летний мужчина утонул в Двине.



Трагедий произошла в районе Малонабережной улицы, об утопленнике спасателям сообщили в 22:44.

Приехавшие водолазы МЧС нашли и подняли из реки тело утонувшего молодого человека, сообщает пресс-служба ведомства.

С началом лета, когда установилась жаркая погода, на Витебск обрушилась череда гибелей на воде, причем, тонет молодежь. Так, ночью 5 июня на озере Белое утонул нигерийский футболист Кельвин Оденигбо, игравший за ФК «Витебск». В тот же день на одном из искусственных прудов города погиб 13-летний мальчик.

По мнению прокуратуры, рост количества гибели людей на воде (а в 2020 году таких случаев в Витебской области стало больше почти на четверть) связан тем, что в регионе недостаточно оборудованных мест для купания и спасательных станций.