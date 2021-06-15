Улицы Алферова, Савицкого и газеты «Витьбичи» появятся в Витебске

Сяржук Серабро • 15/6/21 12:17 • Грамадства

Депутаты Витебского горсовета приняли только одно предложение горожан о наименовании улицы в новом микрорайоне города, ни Быков, ни Пэн им не подошли.



Напомним, что в апреле городские власти предложили витеблянам обсудить свою идею о названии новых улицы в честь Богомазова, газеты «Витьбичи» и Михельсона.

В ответ горожане создали петицию с предложением дать этим улицам имена всемирно известных людей, тесно связанных с Витебском. В частности предлагались имена художников — Эль Лисицкого, Казимира Малевича, Юделя Пэна, писателей — Василя Быкова, Лазаря Лагина, Михася Лынькова, а также учёных — Жореса Алфёрова, Алексея Сапунова и Ивана Соллертинского. Под этой петицией подписались 538 человек.

21 мая Витебский городской совет депутатов принял решение назвать улицы в будущем микрорайоне «Черемушки» именами Жореса Алферова, Михаила Савицкого и газеты «Витьбичи». Как видим, из предложений горожан, принято только одно — самое идеологически выдержанное. Впрочем, от имен советской эпохи горсовет все же отказался. Это решение было опубликовано 15 июня.