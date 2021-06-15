Лукашенко потребовал головы виновных в провале строительства цеха убоя Оршанского МКК

ННВ • 15/6/21 13:08 • Палітыка

Из-за провала сроков строительства нового цеха убоя на Оршанском мясоконсервном комбинате должности уже лишился директор предприятия, Лукашенко требует личной ответственности виновных.



Как оказалось, строящийся цех хотят сдать в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Хотя изначально его планировали ввести в эксплуатацию к 1 июля, пишет president.gov.by. Отметим, что еще ранее сообщалось о вводе цеха 31 декабря 2020 года, но провал этого срока списали на пандемию COVID-19.

Информация о новой отсрочки запуска строящегося цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота вызвала гнев Лукашенко.

— Вы провалили! Значит, найти мое решение: там конкретно — ответственные, кто должностями, кто головой за что отвечает. За невыполнение поручения должны ответить лично, — безапелляционно потребовал он.

Не очень понятно, о каком решении идет речь. Предоставление кредита для строительства нового цеха убоя Оршанского МКК оформлено указом №445 от 16 ноября 2018 года. В этом документе персональная ответственность за определение подрядчика, разработчика проектной документации, поставщика товаров и исполнителей услуг возложена на инспектора по Витебской области, сейчас эту должность занимает Анатолий Линевич, в июле 2019 года сменивший на этой должности Виталия Вовка.