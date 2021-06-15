Дирекция «Славянского базара» повторяет акцию — снова можно получить билеты со скидкой

ННВ • 15/6/21 1:33 • Культура

Если вы хотите сходить сразу на три концерта «Славянского базара в Витебске» или на какой-то концерт втроем, билеты обойдутся вам на 10% дешевле.



Дирекция фестиваля объявила, что с 14 по 19 июня при покупке трех или более билетов на события «Славянского базара», действует скидка в размере 10%. Отметим, что аналогичная акция проводилась и с 14 по 19 мая.

Скидка действует как в кассах города, так и на онлайн-площадках по продаже билетов. Однако билеты забронированные до 14 июня или оплаченные после 19 июня не засчитываются.

А на какие три события нынешнего фестиваля сходили бы вы? Напишите в комментариях.