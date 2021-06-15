Бравшего взятки начальника отдела образования Первомайского района Павла Краско посадили на 6 лет
В Витебске завершено рассмотрение рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника отдела по образованию администрации Первомайского района Павла Краско, которого обвиняли в коррупции.
Суд установил, что витебский чиновник неоднократно брал взятки, как на работе, так и дома. В качестве благодарности за получение подрядов на работы в учреждениях образования, ему вручали деньги, алкоголь, конфеты, а также установили оборудование на личной кухне.
Всего коррупционер получил таких «подарков» на сумму не менее 7 176 рублей 7 копеек.
Суд признал господина Краско виновным в получении взятки (часть 1 статьи 430 УК) и в том же преступлении, совершенном повторно (часть 2 статьи 430 УК). В итоге чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы и 14 500 рублям штрафа. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.
Кроме того Павла Краско на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Также к нему применили специальную конфискация изъятых у обвиняемого 2600 рублей, а также имущества, добытого преступным путем, находящегося по месту его жительства, и еще 3188 рублей 97 копеек в счет стоимости имущества, добытого преступным путем.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба областного суда.
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