Бравшего взятки начальника отдела образования Первомайского района Павла Краско посадили на 6 лет

Іван Дзедушкін • 15/6/21 14:13 • Адукацыя

В Витебске завершено рассмотрение рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника отдела по образованию администрации Первомайского района Павла Краско, которого обвиняли в коррупции.



Суд установил, что витебский чиновник неоднократно брал взятки, как на работе, так и дома. В качестве благодарности за получение подрядов на работы в учреждениях образования, ему вручали деньги, алкоголь, конфеты, а также установили оборудование на личной кухне.

Всего коррупционер получил таких «подарков» на сумму не менее 7 176 рублей 7 копеек.

Суд признал господина Краско виновным в получении взятки (часть 1 статьи 430 УК) и в том же преступлении, совершенном повторно (часть 2 статьи 430 УК). В итоге чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы и 14 500 рублям штрафа. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

Кроме того Павла Краско на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Также к нему применили специальную конфискация изъятых у обвиняемого 2600 рублей, а также имущества, добытого преступным путем, находящегося по месту его жительства, и еще 3188 рублей 97 копеек в счет стоимости имущества, добытого преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба областного суда.