С завтрашнего дня перекроют движение по одной из сторон проспекта Людникова в Витебске

ННВ • 14/6/21 14:48 • Падзеі

С 15 июня в Витебске будет закрыт для движения транспорта участок проспекта Генерала Людникова от средней школы №3 до улицы Гагарина.



Перекрытие проспекта связано с работами по реконструкции улицы Гагарина. Как мы сообщали ранее, на перекресте этих улиц строят новое трамвайное кольцо.

На время ремонтных работ движение транспорта от съезда к парку «Витьба» до улицы Гагарина будет осуществляться по нечетной стороне проспекта, где организуют двустороннее движение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.