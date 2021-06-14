С завтрашнего дня перекроют движение по одной из сторон проспекта Людникова в Витебске

• 14/6/21 14:48 • Падзеі

С 15 июня в Витебске будет закрыт для движения транспорта участок проспекта Генерала Людникова от средней школы №3 до улицы Гагарина.
Инспектор ГАИ девушка-регулировщица. 2008 год. Фото Сергея Серебро

Перекрытие проспекта связано с работами по реконструкции улицы Гагарина. Как мы сообщали ранее, на перекресте этих улиц строят новое трамвайное кольцо.

С 15 июня в Витебске будет закрыт для движения транспорта участок проспекта Генерала Людникова от средней школы №3 до улицы Гагарина.

На время ремонтных работ движение транспорта от съезда к парку «Витьба» до улицы Гагарина будет осуществляться по нечетной стороне проспекта, где организуют двустороннее движение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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