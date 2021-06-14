Подросток не справился с управлением автомобилем и попал в больницу в Глубокском районе

Іван Дзедушкін • 14/6/21 0:54 • Здарэнні

Утром 13 июня в Глубокском районе в результате ДТП пострадал 17-летний водитель.



Подросток, ехавший на минивэне «Ford» по трассе Р-45, около 5:00 на 44 километре автодороги не справился с управлением автомобилем на закруглении дороги и вылетел в кювет, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил травмы и был госпитализирован.