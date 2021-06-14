Парень и девушка ночью заблудились в лесу под Витебском, их искали спасатели

Зоя Машэка • 14/6/21 11:56 • Турызм

В ночь с 13 на 14 июня в лесу под Витебском заблудились 17-летняя девушка и 19-летний парень, их пришлось искать спасателям.



Молодые люди потерялись в лесном массиве неподалеку от деревни Огородники Витебского района. Об их пропаже в МЧС сообщили в 0:30.

Спасатели организовали поисковые работы. Заблудившихся парня и девушку удалось найти в лесу в 1:53. Молодые люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.