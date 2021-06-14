Морозильник едва не сжег школу в Орше

Зоя Машэка • 14/6/21 14:29 • Здарэнні

13 июня вечером в Орше загорелась средняя школа №16, расположенная в здании №7 на улице Толстого.



Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что дым идет из кухни. Пожар обнаружил школьный сторож, который и вызвал спасателей.

Пожар быстро ликвидировали, огнем была уничтожена морозильная камера, а также поврежден холодильник.

Пожарные начали проверку по факту возгорания в школе, по предварительной версии причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.