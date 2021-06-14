Более 65 000 гектаров сельхозземель потеряла Витебская область за 5 лет

Сяржук Серабро • 14/6/21 15:02 • Эканоміка

За 2016-2020 годы общая площадь сельскохозяйственных земель в Витебской области уменьшилась на 65 900 гектаров, из них пахотных – на 11 200 гектаров, а луговых – на 54 700 га.



При этом общая площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью за тот же период увеличилась на 36 500 га. Как писали «ННВ», за 2019-2020 годы только в Витебском районе площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась на 2553 гектара из-за зарастания кустарниками.

Проверка прокуратуры выявила ряд фактов неиспользования плодородных площадей – более 100 га сельскохозяйственных земель оказались не задействованы на момент проверки в Сенненском, Россонском, Полоцком и Шумилинском районах. Всего же в Витебской области оказались брошенными более 800 гектаров таких земель.

По итогам проверок территориальные прокуроры региона внесли 12 представлений и предписаний, 7 должностных лиц организаций агропромышленного комплекса привлекли к административной ответственности, сообщается пресс-службой Витебской областной прокуратуры.