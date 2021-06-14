Белорусских студентов нужно учить стрелять из автомата — такую идею высказал Лукашенко в Оршанском районе

ННВ • 14/6/21 14:17 • Палітыка

14 июня Александр Лукашенко прилетел в Оршанский район, он инспектирует производство патронов и авиационных ракет, а также авиаремонтный завод.



Во время осмотра цеха по производству патронов для стрелкового оружия Лукашенко озаботился проблемой обучения населения навыкам владения автоматом.

— А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя, — приводит его слова сайт president.gov.by.

Также Александр Лукашенко побывал и в других цехах производственно-технологического кластера «Устье». В частности цех регламента и модернизации авиационных ракет, цех по модернизации стрелкового оружия, авиаремонтный завод и прочее.

При этом он обратил внимание, что площадь, занимаемая кластером, излишне большая — 277 гектаров. Производственные мощности при этом занимают лишь десятую часть.

— Надо срочно проработать вопрос, чтобы никаких излишеств здесь не было. Зачем такая территория? В течение этого года надо навести идеальный порядок. Губернатор за это персонально несет ответственность, — Лукашенко тут же возложил ответственность на Николая Шерстнева.