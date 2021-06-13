Почти 2 миллиона долларов потратят в Поставах на линию по производству творога

Сяржук Серабро • 13/6/21 13:20 • Эканоміка

Поставский молочный завод закупает новую линию по производству творога, ориентировочно оборудование обойдется в 4 800 000 рублей.



Молокозавод хочет приобрести комплект технологического оборудования для изготовления творога производительностью 30 000 литров нормализованной смеси в сутки и автомата для фасовки полученного творога в упаковку flow-pack.

Ориентировочная стоимость оборудования для изготовления творога составляет 3 600 000 рублей, а фасовочно-упаковочного автомата — 1 200 000 рублей.

Поставить новое оборудование на предприятие должны до конца текущего года. Судя по документации о закупке, Поставский молочный заводы хочет взять эту линию в лизинг, либо получить под нее кредит в банке.