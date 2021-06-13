На Троицкую родительскую субботу назначили городской субботник?

Ігар Мацьвееў • 13/6/21 12:49 • Падзеі

Газета "Витьбичи" в номере за 12 июня сообщает, что в следующую субботу, 19 июня, пройдёт городской субботник. В этот день у православных верующих Троицкая родительская суббота, и люди по традиции посещают кладбища, чтобы навести порядок на могилах и помянуть усопших..

Однако объявлении о субботнике есть только в печатном номере газеты. На ее сайте, как и на сайте горисполкома этой информации нет.

"Витьбичи" пишут, что субботник посвящен подготовке к предстоящим Дню города и "Славянскому базару". Витебск собираются озеленить, благоустроить, посадить на клумбах цветы. Заработанные деньги перечислят на развитие города, отмечает издание.