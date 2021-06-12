В Витебской области рост цен на товары превысил 8%, а на услуги приближается к 9%

• 12/6/21 13:22 • Эканоміка

В мае товары в Витебской области в среднем стоили дороже, чем год назад, на 8,3%, а цены на услуги за год выросли сразу на 8,6%.
В Витебске открылся гипермаркет «Корона». Фото Сергея Серебро

Согласно данным статистики при этом рост цент на продовольственные товары по отношению к маю 2020 года составил 7,9%, а на непродовольственные — 8,8%.

Только с начала 2021 года продовольственные товары подорожали на 4,8%, непродовольственные — на 5%, услуги — на 4,1%.

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